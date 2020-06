Korras sõiduk on toreda suve eeldus

Küllap on paljud sohvrid, eriti vanemate sõidukimudelite omanikud, olnud hädas CO 2 sisaldusega heitgaasides. Rakveres sõidukite ülevaatusega tegelev Mati Latt andis seks puhuks soovituse enne ülevaatusele minekut mootor töösoojaks sõita. Piisab, kui läbida maanteel kümmekond kilomeetrit. Märksõnaks on mootori kõrged pöörded. Eriti diiselmootorite puhul peaks enne ülevaatusele suundumist sõitma madalama käigu ja kõrgete pööretega.