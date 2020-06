Ema võitleb ametnikega lapse nime kirjapildi pärast

Nelery ema kannab lihtsat ja väga eestipärast nime Kadri. Nelery isal on aga nimi, mida Eestis rohkem ei esine. Ka Nelery tädi nime kirjapilt on tavapärasest huvitavam. “Kuna lapse isapoolsetel lähisugulastel on kõigil nimes y sees, teadsin juba enne lapseootele jäämist, et kui mul kunagi tütar sünnib, saab ta nimeks Nelery y-ga,” kõneles Kadri, kes aasta ja kaheksa kuud tagasi sünnitaski tütre.