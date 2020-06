Vaade: asjatult kulutatud raha

Suure plussina kaasnevad Euroopa Liiduga kõikvõimalikud fondid ja programmid, kust saab taotleda raha ühe või teise valdkonna arendamiseks. Ilma selliste võimalusteta poleks Eestis ei korralikke maanteid, elujõulist väikeettevõtlust ega veel sadat asja.

Paraku kaasneb meetmetega paras laristamine. Juba alusdokumentides nähakse lisaks abipaketile ette summad koolitustele ja kuvandi loomisele. Pahatihti lisanduvad praktikas neile sõnadele aga jutumärgid, sest kulutus on ju nui neljaks vaja teha – ning see tehakse. Kui kellegi südametunnistus hakkabki natuke piinama, siis rahustab ta end mõttega, et kui ma ei kuluta, siis jään rahast täitsa ilma ja keegi teine kulutab minu asemel.

No ja mis seal salata: on ju päris tore ka, kui koolituse sildi all saad veeta mõned päevad mõttekaaslaste seltskonnas – tööaeg jookseb, söögid-ööbimised tehakse välja ...

Ajakirjanikud muide saavad ka sageli kutseid sellistele koolitustele või ka välisreisidele, millel objektiivselt võttes pole saba ega sarvi. Kutsutakse selle pärast, et korraldajal on vaja pärast üritust teha linnuke kasti pealkirjaga “Projektijärgne kajastus”.

Kui ma artiklit ette valmistades asjaga seotud inimestelt küsisin, kas võõra raha jagamisel kõnealuste lisakulutuste tegemine raiskamisena ei tundu, sain esimese hooga vastuseks, et me ei jaga ju võõrast raha.