Maakonna politseijuht Katrin Satsi tunnistas usutluses, et tunneb väikest kadedusenooti, sest kolleegidel Pärnust on lisaks muule politseivarustusele kasutada tõukerattad. Tegu on pilootprojektiga ja seega teised korravalvurid peale suvepealinna mundrikandjate nimetatud sõiduvahendi hüvesid maitsta ei saa.