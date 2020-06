Aeg endalt küsida: mida ma veel oskan?

Eesti majandus on kiiresti muutunud ja muutub ka tulevikus. Kas ma olen valmis muutusteks? Sellele küsimusele mõeldes on hirmu tunda normaalne. Hirmu põhjus on enamasti teadmatus, kardetakse seda, mida varem pole kogetud. Et ei peaks hirmu tundma selle pärast, mis saab homme, tuleks mõelda, mis on minu varuplaan juhuks, kui samamoodi enam edasi minna ei saa. Hea uudis on see, et praegu on võimalused plaani koostamiseks täiesti olemas.