Võsu rannaalal alustati ehitustöödega

Nädala alguses alustati Võsu rannaalal suuremahuliste ehitustöödega. Seoses sellega on suletud Kalda tänava rannaparkla kuni 31. juulini. Ümberkorralduste raames saab sellel perioodil parkida Eha tänaval ja sadama parklas. Haljala valla majandus- ja hankejuhi Annes Naani sõnul ehitab Revin Grupp OÜ paralleelselt mitut objekti korraga, seega kindlat järjestust ehitusobjektide valmimisel ei ole. "Nendega on kokkulepe, et kõik mis suvel mis ülesse pannakse antakse jooksvalt kasutusse," sõnas Annes Naan, kelle sõnul jääb rannaala terves ulatuses külastajate kasutusse. Põhilised ehitustööd viiakse läbi rannavalve majast sadama poole jäävatel aladel. "Tänu liivasõelumismasinaga tehtud puhastustöödele on ruumi rohkem," avaldas Annes Naan sõnades, et rannaala ehitustööde tõttu vähemaks kindlasti ei jää. Võsu rannaala ehitustöid viib läbi Revin Gupp OÜ maksumusega 569 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde eeldatav valmimistähtaeg on 20. oktoobril 2020. (VT).