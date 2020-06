Heiti Hääle asutatud Alexela Oil alustab kogukonnaprogrammiga

Harjumaal, Metsa-Piirita metsakinnistul toimunud kogukonnaprogrammi avaüritusel rääkis Alexela grupi juhatuse liige, Käsmu sugemetega Heiti Hääle vend ja äripartner Marti Hääl, et uue metsa istutamisega on igaühel võimalik vähendada kütuste põlemisel vallandunud süsinikuheitmete hulka atmosfääris. "Kasvaval metsal on võime siduda süsinikku ja toota hapnikku. Üks keskmise suurusega puu suudab oma elu jooksul tänu fotosünteesile salvestada üle 600 kilogrammi süsinikku ja toota aastas ühe inimese kahe aasta hapnikuvajaduse. Seega aitab uue metsa istutamine vähendada tuntavalt ka autoga sõitmisel tekkivat ökoloogilist jalajälge," kommenteeris Marti Hääl.