Võsu kooli direktor liigub sügisest Jüri gümnaasiumisse

Kolm aastat Võsul koolijuhina toimetanud Liina Altroffi sõnul ei tulenenud otsus lahkuda erimeelsustest. “Kõik on absoluutselt hästi. Lihtsalt on aeg edasi liikuda,” ütles Liina Altroff. Koolijuht andis mõista, et otsus on suuresti mõjutatud ka perekondlikest põhjustest. Sügisest Rae vallas 1254 õpilasega Jüri gümnaasiumi juhtima asuva Liina Altroffi sõnul on tal hea meel, et viimased kolm aastat on Võsu kool ühes temaga olnud eelkõige õppiv organisatsioon. “Oleme iga päev andnud endast parima, et koolina areneda,” lausus ta.