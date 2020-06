Juhtkiri: kreisikultuuri! Betooni on küll

Virumaa Teatajal on linnale öelda palju soove. Tarku juhte ja juhtidele tarkust! Rohkem kogukonnavaimu, et naaber poleks võõras! Et prügi ei lendaks peost tänavale! Et igal koeral ja kassil oleks peremees! Et igal lapsel oleks oma kodu! Et noortel oleks tahtmist siin pere luua ja vanad saaksid väärikalt vananeda! Et igal kellaajal oleks tänavatel julge käia! Et oleks arste ja õpetajaid, jaguks politseinikke ja tuletõrjujaid! Et oleks tööd ja töö tegijaid! Et teatri-, näituse- ja kontserdisaalid oleksid rahvast täis! Et kogu linnas oleks elu ja ilu!