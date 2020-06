Tootsi Turvas tahab taaskasutusse võtta Hulja ja Ohepalu turbaväljad

Turbatootmisel on vaja ka eritehnikat, mille AS Tootsi Turvas annab alltöövõtjatele rendile. FOTO: Elmo Riig

Pärnumaal tegutsev AS Tootsi Turvas on algatanud keskkonnamõjude hindamise, et kasutusse võtta Ohepalu ja Hulja turbaväljad, kus turba tootmine on lõpetatud, kuid varud pole ammendunud.