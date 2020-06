Kaurikooli muusikaosakonnas õpib üheksa õpetaja käe all 60 õpilast, õppida saab klaveri-, viiuli-, kandle-, kitarri-, plokkflöödi-, puhkpilli- ja löökpillimängu. “Erialade valik sõltub õpetajatest,” sõnas Kaurikooli juht Anne Nõgu, rõhutades, et hea õpetaja musitseerib ka ise ning on innustav ja kaasahaarav. Puudust tunneb kool praegu klavessiiniõpetajast. “Ajaloolise tantsu ansambli juures võiks olla ka vanamuusikaansambel,” märkis Nõgu.