Malekommentaar: Rakvere Maleklubi tegemistest koroonajärgsel perioodil

Sügisesse jätame Lääne-Virumaa meistrivõistlused male-kabe mitmevõistluses ja Lääne-Virumaa individuaalsed meistrivõistlused noortele. Mis saab Võsu laste malelaagrist, mida Virumaa Teatajagi toredalt kajastanud on, pole ma siiani suutnud otsustada. Olen alati uskunud pigem seda, mida näen oma silmadega. Ja mu silmad näevad seda, et inimesed on rõõmsad ja tegusad. Nad isegi ei mõtle sellest kuulu järgi koletust haigusest! Kurdavad vaid, et on kodus istumisega kuidagi laisaks muutunud.