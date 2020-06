Pargiroosi pole ilus kibuvitsaks nimetamisega solvata

Albert Beržinsi koduaed on muinasjutuliselt õitesse uppunud. Mees võrdleb kuninglikke roose iseteadlike naistega, kes on loodud imetlemiseks, mitte puudutamiseks. FOTO: Erakogu

Roosi nimetatakse sageli lillede kuningannaks. Need, kes soovivad, et aed lokkaks majesteetlikus ilus, peavad arvestama, et kõrgeaulised taimed alandavad aiaomaniku enda ümmardajaks. Hoopis lihtsam on läbi saada vähenõudlike, ent niisama kaunite pargiroosidega. Tuntud roosikasvataja Rein Joost kiitis vastupidavaid pargiroose, kes lepivad vähese hooldusega.