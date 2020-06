Väike-Maarja hooldekodus võetud kordustestimise proovid osutusid negatiivseteks

Kõigi töötajate ning hoolealuste testitulemused olid negatiivsed. Hooldekodus jäävad külastamispiirangud kehtima vähemalt juuni lõpuni. Uut kriisikoosolekut kokku ei kutsuta ning kuni esmaspäevani jätkub vallas vastu võetud eriolukord. "Hoidsime kõik nädala aega hinge kinni ja suurem pinge on praeguseks möödas," rääkis vallavanem Indrek Keskküla, kes kiitis ühtlasi hooldekodu juhatajat ning arvas, et töötajad vabanesid samuti suure pinge alt. Töötajat, kes ohtliku olukorra tekitas, püütakse praegu igatepidi toetada, et ta terveks saaks. Tekkinud olukorda analüüsitakse hiljem, praegu pole õige aeg ilma tagamaid teadmata kedagi süüdistada. Oluline ka sellele perele toeks olla, mitte survestada kogukonna poolt. Sotsiaalosakond on perele toeks toiduainete ja isikukaitsevahendite varumisel, rääkis vallavanem.