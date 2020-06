Eesti Post kutsub kogukondi üles grupipostkaste paigaldama

Eesti Posti postkasti ja kirjakasti kanali juhi Kati Milleri sõnul on maapiirkondades levinud grupipostkastid tihti kohaks, mida ühe ja sama piirkonna elanikud igapäevaselt külastavad. "Tinglikult võib nimetada seda ka kogukonna keskuseks, sest tihtipeale asub samas kohas ka küla teadetetahvel," lausus Miller. "Kutsume kõiki külakogukondi oma postkaste üle vaatama. Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt püsiva postiteenuse."

Milleri sõnul on grupipostkast hea viis kokku tuua oma kogukond, kes saab posti võttes arutada oma küla eluolu. "Grupipostkast on ka sobiv valik kõigile, kes privaatsust hindavad, sest grupipostkast asukoha saate ühiselt privaatsest koduaiast kaugemale paika seada. Lisaks aitab grupipostkast postil inimesteni kiiremini jõuda, sest postikuller saab nii korraga täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid," lisas Miller.

Eriti tervitatav on tema sõnul see, kui kogukond meisterdab kastile ka kihelkonnavärvides varjualuse, mis kaitseb postkaste ilmastikuolude eest ja on ka silmale ilus vaadata, nii nagu seda tehti möödunud aastate Teeme Ära talgute raames.