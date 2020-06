Esmakordne osavõtt tõi noortele mälumängu meistritiitli

Rakvere gümnaasiumi 9. klassi õppurid pälvisid Eesti meistrivõistluste maakondlikus eelvoorus veenva võidu. Tiimi kapteni Markus Jõgi sõnul lausa topeltskooriga. Varasematel aastatel vaid maakondlikest mälumängudest ühtse tiimina osa võtnud Rakvere gümnaasiumi noored noogutasid üheskoos küsimuse peale, kas võitudega on nad juba harjunud. Ei midagi uut nende jaoks. Kui, siis esmakordne üleriigilise võidu kogemus.

27. novembril toimunud poolfinaal jäi sel aastal aga ainsaks katsumuseks ja tõelist lõpuheitlust finaali näol Viimsis ei toimunudki. Teadagi eriolukorra tõttu riigis. Seega krooniti poolfinaali tulemustele tuginedes 22. märtsil Eesti meistriteks koolinoorte mälumängus Rakvere gümnaasiumi tiim. Oli see õnn, mis naeratas, või oleks võit koju tulnud ka finaali toimumise korral? Fakt on, et meistritiitel teeniti välja tasavägisel mõistusekatsumisel. Kuigi võiduni viisid tugevad 71 punkti, jäid teise koha saavutanud Gustav Adolfi gümnaasiumi tiimi õpilased Rakvere gümnaasiumi kilbaritele alla vaid napi kolme punktiga.