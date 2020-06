Teater vaatab põhjanaabrite poole

“Elu on jälle teatrile palju materjali andnud, suur maa­ilm oma tiivaga meid puudutanud – Rakvere teatri järgmine hooaeg on mahukas nii mõttelt kui ka emotsioonidelt. On lugusid rõõmudest, inimlikest jaburustest, on lugusid ka kurbustest ja lugusid loo puudumisest,” selgitas loominguline juht Peeter Raudsepp.