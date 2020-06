Niidi ja naelte võrgus ehk Lummav geomeetria

Rakvere teatri kohviku seintel näikse olevat toimetanud imeämblik: haprad niidirägastikud moodustavad peeni kauneid kujundeid, mustreid, pilte. Naelad ja niit on valemite ja osavate näppude toel punutud lummavateks, pilku vangistavateks teosteks.

Niidikunstimeister Peeter Išpajev tunnistab, et sattus string art’i kütkesse täitsa kogemata: ehitas palkmaju, aga töösse tekkis paus ja koos kaasa Annika Sulkinojaga otsiti haaravat tegevust. “Pinterestist vaatasime. Tema hakkas paberilõikusega tegelema, vaatasin, et mulle sobib naelavärk paremini,” lausub mees, kes on kuue-seitsme aastaga saavutanud muljet avaldava meisterlikkuse. “Peetrile sobib geomeetria ideaalselt,” kinnitab Annika Sulkinoja.