Nüüd: praeguseks on elu toonud Vilde tänav 14 aadressiga majja mõningaid muutusi: hoone on saanud endale külge värvikirevates toonides naabri, nahaäri seal enam ei tegutse. Aga on ka muutumatuid asju: ruumidesse otsitakse üürnikku ja aadressi kirjakuju maja otsaseinal on püsinud sama.