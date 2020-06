Lahkus lugejate lemmik Erik Tohvri

Selleks ajaks oli tal loomingupagasis Hans Laansaluna kirjutatud 12 raadiokuuldemängu, novelle, humoreske ja filmistsenaarium, ent lugejate südamed võitis ta eelkõige ladusa sulega kirjutatud mitmekümne köitva romaaniga. Aastaid on trooninud Erik Tohvri teosed raamatukogude loetavuse edetabeli tipus, iga uut teost ootasid tema talendi austajad pikisilmi. Ise jagas ta oma teosed kahte lehte: prototüüpidega raamatuteks ja laest või sulepeast võetuteks. Menukad olid ja on mõlemad.

Rakveres sündinud ja siit 12-aastasena ära kolinud Erik Tohvri südames püsisid eluaeg soojad mälestused lapsepõlvelinnast. Siinsed inimesed, ajad ja rajad jõudsid ka tema romaanidesse. Rakveres lugejatega kohtumisel ütles Tohvri, et on oma mõttelaadilt eelkõige pealt viiekümneste kirjanik ja rahul, et rahvas tema raamatuid loeb: “Mul on oma lugejaskond, ega ma pürgigi kuhugi kõrgele parnassile.”