Galerii täitub võsa ja kändudega

Jane Remmi näitus mõtestab looduse ja inimese vahekorda, nende vastastikuseid mõjusid. Suurtel fotorealistlikel maalidel on kujutatud võsastunud alasid ja kände.

Jane Remmi maastikud küsivad, kuidas me kujundame loodust, kuidas loodus sellele vastab ja kuidas meie omakorda looduse vastust tajume. Jane Remmi maalitud kännud ei ole mälestuseks maha saetud puudele, need on oma loomuliku otsa leidnud põlispuud. Keskkonnatundlikule vaatajale pakub näitus “Kännud” võimalust mõttearendusteks.