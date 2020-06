Jaanipäevast algavad kalmistupühad

Viru praost Tauno Toompuu viitab peapiiskop Urmas Viilma mõttekäigule, et meie eestimaised surnuaiapühad võiks olla kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

“Tõesti näib, et kalmistule minek ja seal lahkunute mälestamine on meie inimestele kuidagi eriliselt tähtis viis mõtestada oma kohta selles ajas. Miks see nii on? Ehk seepärast, et just surnuaiapüha ja lahkunute mälestamine tuletab meile eriliselt meelde – elu elab. Lähedaste haudadel käies ja neid korrastades tunneme, et oleme saanud veel midagi nende heaks teha,” mõtiskleb praost Toompuu.

Mitte surm ei too meid kalmistule, vaid elu, mida mäletame ja mälestades soovime veelgi vääristada. Tauno Toompuu Viru praost

Ka lillede ja küünaldega ei ehi me hauda mitte sellepärast, et inimene on ära kutsutud, vaid et ta on olnud, leiab praost.

“Mitte surm ei too meid kalmistule, vaid elu, mida mäletame ja mälestades soovime veelgi vääristada. Põhi on saanud põhjatuseks ja lagi laotuseks, nagu kirjutab kunstnik Anu Raud aja ümbersaamisest. Nii ongi kalmistule tulek üks sügava rahu leidmise viis selles rahutus maailmas. Mitte ainult sellepärast, et kalmistuvaikus on ilus, vaid ka seepärast, et seal kogeme seda sügavat hingelist puudutust, mis sünnib sellest, et oleme olnud elule taas lähedal kogu tema aususes,” kõneleb Tauno Toompuu.