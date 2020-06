Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ütles, et sisuliselt on maja juba valmis, praegu tegeletakse veel viimistlusega.

“Juunikuu jooksul peaks ka mööbel kohale tulema. Vahepealset tööd pärssisid koroonaviirusest tingitud tarneraskused. Selge on igatahes see, et juba septembrikuus saavad arstid uues majas toimetada,” lisas vallavanem.