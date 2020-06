“Linnumajad” sobisid hästi varuplaaniks

Seitse müügikioskit Rakvere promenaadil bussijaama taga on ilmselgelt elavdanud linnapilti. Rahvas käib ja uudistab – ostetakse esialgu paraku veel vähe – ning linna jalakäijate tänavale on tagasi tulnud elu. Isegi mörisevad joodikud on bussijaama tagant ära kolinud, kahjuks küll vaid sama promenaadi teise otsa, kus nad jätkavad oma pahanduste tegemist.