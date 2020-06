Galerii: tänavakunstnikud kaunistasid Kadrinas garaažiseina

Kadrinast pärit kolmeliikmeline grupp Seinategu on kodualevikku juba aastaid kaunistanud. Noored on endast jälje maha jätnud nii bussipeatusesse kui ka laululavale. Grupi liikmete artistinimed on Fophkin, Prtkr ja Insein.

Kuigi kõik kolm grupi liiget on pärit Kadrinast, siis nüüdseks on nad kodukandist ära kolinud. "Omavahel suheldes selgus, et meile kõigile sobiks praegune nädalavahetus ja jube isu oli kodukohta joonistama tulla," kõneles grupi kunstnik Fophkin.

Garaažid valiti välja koostöös vallavalitsusega. "Kadrina vald on alati aidanud meil kohti joonistamiseks leida. Ka seekord läks asi ideest teostuseni vaid paari päevaga. Kõik garaažibokside omanikud olid nõus, et me selle seina ära kaunistame," lisas Fophkin.

Kunstniku sõnul on Kadrina meelsus tänavakunsti vastu äärmiselt positiivne. "Ma olen alati öelnud, et Kadrinas on inimese kohta kõige rohkem tänavakunstnikuid Eestis. Alati tullakse ligi, tuntakse huvi ja tunnustatakse meie tööd," rõõmustas Fophkin.

Garaaži seinale joonistati mehaanik, mida ümbritsevad kunstnike nimed. "Me ei pidanud mingit kavandit varem vallale saatma, kuna meie tööd kodukandis juba tuntakse ja usaldatakse. Mehaaniku kujutis sobib ideaalselt garaažide vahele," selgitas kunstnik.