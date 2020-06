Galerii: sajad loodusesõbrad moodustasid Uljaste järve kaitseks inimketi

Jana sõnul on ta palju aega lapsepõlves Uljaste järve kallastel veetnud. "Ma ei ole küll geoloog, kuid kõrvalt vaatajale tundub, et nii sügavad puuraugud võivad tõepoolest järvele ohtlikuks saada, seda kas siis kuivendades või muud moodi rikkudes," jätkas ta.

Kui puuraukude tegemine Uljaste järve väga palju ei pruugigi mõjutada, siis kõige rohkem kardetakse seda, et piirkonnas ka reaalselt kaevandama hakatakse. "Seadus ütleb selgelt, et uuringu tegijal on eelisõigus kaevandamisloa taotlemisel," lausus Raul Ivanov, kes ei usu, et eraettevõtte huvi pärast uuringut otsa saab.