Tööealisest elanikkonnast on Lääne-Virumaal end töötuks registreerinud 8,8 protsenti.

Eestis keskmiselt on registreeritud töötuse määr 7,9 protsenti, kõrgeim on see jätkuvalt Ida-Virumaal (13,3 protsenti) ja madalaim Hiiumaal (4,5 protsenti).