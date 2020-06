Arkna mõis sai filmi sisse, mis noppis auhindu

Marek Sadam kirjutab oma Facebooki kontol: "Mul on üks veider omadus. Ma ei oska saavutuste üle rõõmus olla. Pigem mõtlen, mis on järgmine asi, mida teha. Mõtlesin lihtsalt loo välja, sest sattusin Arkna mõisa. Polnud kahtlustki, keda kutsuda tantsima. Ainult lummav Ülle Toming. Laulust sündinud filmimuusika oli suurepärase Ivo Lille poolt juba artisti jaoks loodud. Rauno Vahtret märkasin ühel Brad Jürjensi videovõttel ning klappis kohe, " kirjutab ta. "Nüüd siis soovingi pigem kõige enam, et Üllet märgataks rohkem ja kutsutaks. Ta on väärtus ning läbitud elu lisab vaid sügavust juurde. Filmilik, elegantne, kaunis naine."