Rakvere linnavalitsus tahab valitsemises rohkem elanikke kaasata

Nimelt sai Rakvere linnavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskuselt rahastuse projektile "Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres". Sel kevadel alustas linnavalitsus koostööd ettevõttega DD StratLab ja kaastatud on ka Lääne-Viru Arenduskeskus, et käesoleva aasta lõpuks valmiks Rakvere linna avatud valitsemise ja kaasamise tegevuskava.

"Tähtis on kaardistada tänane olukord ja jõuda hea tulevikulahenduseni – et tekiks avatud valitsemise tulevikupilt. Meile võib tunduda, et kaasame piisavalt, aga see ei pruugi nii olla. Tark on teada saada, kus on kitsaskohad ja mida saab paremini," märkis Rakvere linnapea Triin Varek.