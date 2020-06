Märkan, et töötajad on seni olnud enamasti äraootaval seisukohal. Kas nõustutakse vaikimisi muutmisega või jäädakse ootele, nägemaks, kuidas tegelikult muudatused ellu viiakse – peaasi, et töökoht säiliks. Samas on teada, et riigiasutuste infotelefonid on punased, sest töötajad küsivad oma õiguste kohta. Tahetakse teada, kuidas on õige.