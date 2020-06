Internetipuuduse all kannatajatel hakkab mõõt täis saama

Kui Võsul ja Vergis on internetiühenduse kvaliteet heal juhul kõikuv ja halval juhul on ühendus kättesaamatu, siis kahe asula vahelisel teel, mille äärde jääb Koolimäe, on internet praktiliselt olematu. Kiire eksperiment kahe teenusepakkujaga (Elisa ja Telia) näitab nii interneti- kui ka telefonileviks täpselt null pulka. Helistada on võimatu, rääkimata meilikasti avamisest.