Rakkes hukkus eile lõunal rongile ette sõitnud 89-aastane jalgrattur

“Kui ülekäigukoht on varustatud nii foori kui ka tõkkepuuga, teeb see raudtee ületamise palju turvalisemaks kõigi liiklejate jaoks. Kindlasti peab olema hoolas ja mitte eirama foori keelavat märgutuld või proovima enne tõkkepuu langemist veel viimasel hetkel läbi lipsata. Need minutid, mis üritatakse kokku hoida, ei ole seda riski väärt,” rääkis Lempu. “Jalgratturitel tasub kindlasti raudtee ületamisel jalgrattalt maha tulla, et raudteed rahulikult ületada.”