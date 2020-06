Koolilapsed ja endale korjajad: siinsetelt maasikakasvatajatel töökäsi jagub

Eesti maasikakasvatajad ägavad töökäte puuduses, päästerõngast pole leitud, sest valitsus ei ole leevendanud piiranguid, et ukrainlased saaksid neile appi asuda. Läänevirulastest kohalikel maasikakasvatajatel on välja kujunenud oma plaan, mis töötab ka tööjõukriisi ajal.

Rakvere lähedal Roodevälja külas mahemaasikaid kasvatava Ants Lille sõnul tal marjad põllule ei jää, juba mitu aastat kuulutab ta, et kes soovib endale maasikaid korjata, tulgu ja noppigu. "Inimesed tulevad ja korjavad enda jaoks ja enamik saagist korjatakse niimoodi ära," lausus Lill. Maasikakasvataja nentis küll, et võibolla annab ta seetõttu ka marja odavamalt ära, kuid põllult saab need korjatud. "Ma ei pea korjajale maksma," märkis ta.

Lill sõnas, et kuna maasikapõldude asukoht on hea, need asuvad linna lähedal, käivad inimesed heal meelel ise noppimas.

"Ülejäänud korjan ise või teevad seda pereliikmed ja lähedased," lausus Lill.

Sel aastal on tal maasikate all poolteist hektarit. Esimest saaki lubas ta jaanipäevaks. "Vaatasin eelmise aasta järgi, et 22. juunil olin välja kuulutanud sotsiaalmeedias marjakorjamise. Eks ta tänavu samasse kanti läheb," tähendas maasikakasvataja. Lille sõnutsi ei julge ta head maasikaaastat ennustada, palju sõltub ilmast. "Taimed õitsesid ilusti, lootust on," märkis Lill.

Kohaliku Raadiko talu üks eestvedajatest Kaarel Kilki rääkis, et neil on tööle tahtjaid palju, huvi on suur. "Kõiki ei saa vastu võtta," nentis Kilki.

Juba mitu aastat kasutatakse Raadiko talus Rakvere koolide õpilasi. "Kirjutasime suuremate koolide huvijuhtidele, et otsime töötajaid. Nüüd liiguvad juba kontaktid lapselt lapsele," lausus Kilki. Tema sõnutsi on kogemus positiivne: tööd suudetakse ja tahetakse teha.

Maasikakasvataja arvas, et esimesed marjad on jaaniks valmis, tippaeg jääb sel aastal jaanijärgsesse aega. Kolmehektarilisel põllul on kiirel ajal ametis oma 14 noort.

"Maasikasaagi potentsiaal on päris hea. Aga millise saagi me saame, näeb siis, kui see on laos ja müüdud," sõnas Kilki.

Rakvere turul on eestimaine maasikas juba mõnda aega müügil olnud, tegemist on Jõgeval kasvuhoones kasvatatud marjaga. Kilo kodumaiseid maasikaid maksis täna 16 eurot.