Kaido Höövelson: kaitseväe spordirühma kaotamine on viga

Endine tippsportlane ja riigikogu keskerakonna fraktsiooni liige virulane Kaido Höövelson ütles, et kaitseväe juhataja Martin Heremi otsus likvideerida spordirühm on arusaamatu ja annab signaali, et me ei väärtusta tugevaid Eesti mehi.

Eesti Sumoliidu president Höövelson nentis, et praegused spordirühma liikmed eesotsas maadleja Heiki Nabi, sõudja Tõnu Endreksoni ja laskesuusataja Kalev Ermitsaga on ajateenijatele suureks eeskujuks.

18 sportlasega spordirühma aastaeelarve on 350 000 eurot. "Kaitseväe rahaline tugi on tippsportlastele äärmiselt oluline eriti just praeguses olukorras, kus ettevõtted turunduseelarveid koomale tõmbavad. Käesoleva aasta kaitsekulutused on 615 miljonit eurot ja spordirühma kulu sellest on mikroskoopiline. Kutsun kaitseväe juhatajat otsust üle vaatama ja leidma kärpekohti mujalt," märkis Kaido Höövelson.