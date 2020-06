Kadrina vallavalitsus arutas Loobu paisu teemat

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak rääkis, et teisipäevasel valitsuse istungil oli Loobu paisu teema päevakorras. “Peame kahe nädala jooksul vastama keskkonnaameti järelepärimisele ning selguse majja tooma,” kõneles vallavanem. Vallavanema sõnul tehakse tööd selle nimel, et kõiki pooli rahuldatavate kokkulepeteni jõuda. “Meie eesmärk on leida kerkinud probleemile korrektne lahendus,” lisas Pihlak.