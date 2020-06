Teatrigalerii hõivas plakatite koorekiht

Rändnäituse, mis avati teatrifestivali “Draama 2019” raames mullu sügisel Tartus eesti rahva muuseumis, on kureerinud graafiline disainer Martin Rästa. Rakvere teatri seintele sobitas plakatid näituseks teatri peakunstnik Eveli Varik.

Eveli Variku sõnul on Rakvere teatri esindatus ainult ühe plakatiga tingitud tagasihoidlikkusest. “Kunstnikud peavad plakatid ise esitama, et neil üldse oleks võimalik valiku hulka sattuda. Meie plakatite kujundaja Peeter Rästas on väga tagasihoidlik, ta ei pea ennast kunstnikuks, vaid kujundajaks,” rääkis Eveli Varik kahetsusnoodiga hääles.

Varik selgitas, et igal teatril on plakatite loomisel oma süsteem: selle loob kas etenduskunstnik, meeskond koos lavastajaga või teatri oma kunstnik. Peakunstniku sõnul pakub näitus tavatut võimalust näha korraga arvukalt eri teatrite plakateid ning väljapanekus on esindatud väga erinevad plakatitüübid. “Näeme läbilõiget igasugustest mõtteavaldustest. Teatrite plakatid eristuvad väga selgesti: Vanemuisel on keskel triip, Endlal punane värv, NO-l lakooniline mustvalge, Tartu Uus Teater on läinud ruudukujulisele formaadile. Rakvere teater eristub raamiga. Raam laseb kontsentreeruda pildile ja annab palju juurde. Olen Rakvere teatri plakatitega väga rahul.”

Ta lisas, et tavaliselt peab plakatil olema teatri logo ja informatsioon lavastuse kohta. “Mingisugune seos peab kujutatul olema ikka selle lavastusega ka,” sedastas Varik.

Peakunstnik jutustas, et kui “Viimase võllamehe” plakat loodi kunstnik Teet Suure ja lavastaja Üllar Saaremäe soovi kohaselt joonistusena, seatakse nüüd, mil teatris on ametis noor fotograaf Alissa Šnaider, plakatil kesksele kohale näitleja. “Meil on portreeformaat, et tutvustada oma näitlejaid,” ütles Varik.

Näitusele paigutas Eveli Varik plakatid tonaalsuse järgi. “Muidu oleks liiga segamini läinud,” sõnas ta. Eriilmelistest teostest peab Varik oma lemmikuteks “rohelisi ja musti”, aga eriti meeldib peakunstnikule lavastuse “Suluseis” plakat, mis on hoopis sinakates toonides.

“See oli ka superhea lavastus, aga kui ma mõtlema hakkan, siis ega sel plakatil lavastusega eriti seost ei ole. Samas peab plakat olema efektne ja mulle meeldib keha deformatsiooni kasutamine, see tekitab huvi. Tänapäevast materjali saab plakatil väänata, aga klassika puhul teedki ilusa pildi. See on peenike kunst,” arutles Eveli Varik.

Teatriplakatite näitus toob esile teatrite plakatikujunduse isikupärased jooned. FOTO: Eveli Varik

Teatriplakatite näitus toob esile teatrite plakatikujunduse isikupärased jooned. FOTO: Eveli Varik