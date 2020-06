Just selline oli kirjade järgi Viljar Veebeli loengu teema, kuid asjani ta ei jõudnudki. “Sellele küsimusele mul head vastust ei ole,” nentis politoloog.

Veebel sõnas, et meil pole väga mõtet loota, et välisturistid sel suvel eriti Eestisse tuleksid, ning pigem tuleb turismi- ja restoraniäris väga palju (liba)pankrotte. “Lastakse firma pankrotti ja ostetakse see siis ise ühe euro eest ära,” selgitas ta.