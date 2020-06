OG Elektra personalijuht: "Meie tööturul üleostmisega ei tegele ja palgaralliga pole kaasa läinud"

Dzintra Kalm rääkis, et tööotsijale on atraktiivsemad uued, avatavad kauplused. Maakonna suurima tööandja personalijuht sõnas, et tööturul nad üleostmisega ei tegele. "Meie pole palgaralliga kaasa läinud. Lubame konkurentsivõimelist palka ja seda ka maksame," ütles Kalm.

Praegu on OG Elektral üle kahekümne töökuulutuse ja see on tavapärane. "Meie eesmärk on saada rohkem stabiilsemat tööjõudu." Ta nentis, et tööturul ei jää hätta see, kes oskab ja tahab tööd teha. "Kui suudetakse kiiresti kohaneda ja õppida, siis saadakse hakkama," märkis Kalm. Tema sõnutsi on tööotsijate seas vähe neid "kes suudavad öelda rohkem, kui et käin teie poes, ja on teinud korralikku eeltööd ka tööandja kohta." Samuti tuleb tikutulega otsida inimest, kes on kohusetundlik, tahab tööd teha ja seda ka teeb.

Dzintra Kalm sõnas, et noorte puhul on ta täheldanud, et koolilõpetajad küsivad realistlikku töötasu. "Küll aga võiks noortele rohkem õpetada suhtlemisoskust, seda, et probleemide puhul ei tasu pead liiva alla peita," soovitas ta.

Tööandja, suurärimees Oleg Grossi kohta ütles personalijuht, et ta usub oma meeskonda ja juhina annab ta otsustusvabaduse. "Ta usaldab. Oleg Grossil on sõnum, mis mul meeles: kõike seda, mis ta on saavutanud, pole ta saavutanud üksinda, vaid koostöös töötajatega," lausus Kalm.