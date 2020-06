Töötud noored saavad tuge

Riik on käima lükanud koostöös kohalike omavalitsustega toimiva noortegarantii tugisüsteemi, mille kaudu on juba praeguseks abi saanud üle tuhande iseseisvat elu alustada sooviva mitteõppiva ja töötu noore. Lääne-Virumaalt on liitunud tugisüsteemiga Kadrina, Tapa, Väike-Maarja ja Rakvere vald.