Omanäolise Haljala pühakoja põhjalik uuendamine kogub tuure

Kirju ajalooga Haljala kirikul ja Haljala Püha Mauritiuse kogudusel on põhjuseid rõõmustamiseks mitu. 12 aastat tagasi pikihoonekatuse ja nelja aasta eest uue põrandakatte saanud kirikuhoones on koori ehitustööd lõpule jõudnud. Puhastus- ja restaureerimistöid tehakse nüüd juba pikihoones endas, kus värskema ilme on saanud võlvid, lagi ja seinad.