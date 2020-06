Vinni vald sai riigilt üldplaneeringu koostamiseks toetust

Vinni vald esitas taotluse tuuleparkidele võimalike kohtade leidmiseks. Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul oli toetuse suurus ligikaudu 10 000 eurot. “Kogu projekti maksumust see loomulikult ei kata, kuid abiks on see kindlasti,” selgitas Võrno.