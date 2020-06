Kuidas sai alguse Võsu räpipunt 5miinust?

"Kui Võsu suvilas muidu tavaline inimene käib ainult suvel, siis me käime ikkagi aasta ringi. Ei saa öelda, et elame seal ja käime seal iga nädal, aga ma arvan, et paari kuu tagant korra ikkagi läheme ja oleme koos," rääkis Sir Lancelot Raadio 2 hommikuprogrammis.

5miinuse kuulajad on bändiliikmetele üllatuseks peamiselt 20. eluaastate alguses. "Me ise arvasime, et on nooremad, umbes 16–22, aga tegelikult on ikkagi natuke vanemad," rääkis Sir Lancelot. "Inimesed, kes julgevad tulla kuskil tänaval ja tere öelda ja pilte teha, on just hästi noored," lisas Gameboy Tetris.