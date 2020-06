Haridusseminaril arutlevad ajuteadlane ja teleprodutsent

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tegevdirektor ja hariduse päeva peakorraldaja Sven Hõbemägi ütles, et ligi viisteist aasta korraldatav üritus on heaks võimaluseks kokku tuua enne uut õppeaastat maakonna haridusinimesed, et omavahel mõtteid vahetada ning kuulata erinevaid ettekandeid.