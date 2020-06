Rakvere on Eesti inimeste lemmiktoidubrändide esikümnes

"Sel aastal olime neljandal kohal ja see näitab Rakvere kindlat positsiooni tarbijate südametes ning eelistustes, mille üle tunneme suurt uhkust. Rakvere on väga pika ajalooga eestimaine lihabränd, mille ajalugu ulatub juba 130 aasta taha, ning pingutame igapäevaselt, et pakkuda eestimaalaste toidulauale maitsvat, kohalikku ja tervislikku toitu," kõneles Lõoke. Ta lisas, et tulemused näitavad, et eestimaalased armastavad Eesti toitu. "See on eriti saanud kinnitust möödunud kuudel, kui räägiti palju kohaliku toidutootmise olulisusest ja riiklikust toidujulgeolekust," märkis Triin Lõoke.