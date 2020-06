Meeldetuletus tarbijale: ka veebipoed peavad tagama toodetele garantii

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe selgitas, et vahet tuleb teha katki läinud tootel ja loomulikul kulumisel. Kui näiteks riideese kulub loomulikul teel kandmise tagajärjel, ei pea müüja seda asendama. Kui ostetud tootel on aga konkreetne tootjapoolne defekt, on ostjal kahe aasta jooksul võimalik garantii korras pretensioon esitada ja parandust või asendustoodet nõuda.