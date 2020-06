Suur küsimus: milline ilm ootab meid jaanikul ja suvel?

Eesti atmosfääriteadlane Jüri Kamenik rääkis, et praegu paistab jaanipäev tulevat soe ja vihmata. “Selle nädala alguses oli palju äikest ja on jätkuvalt, kuid pärast 20. kuupäeva läheb ilm kuivemaks, kuid soe jätkub. Suvise näoga ilm,” lausus Kamenik.

Ta lisas, et prognoos näitab jaanipäevaks 20–25 soojakraadi või isegi rohkem. “Vihma tõenäosus on väike, jäädes 10 ja 20 protsendi vahele,” ütles Kamenik. Atmosfääriteadlane on seda meelt, et ka juuli tuleb ilmselt keskmisest soojem.