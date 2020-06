Mädapea mõis näitab pojengide ilu

Mädapea mõisa perenaise Marika Vartla sõnul on ka müügivalikus sada pojengisorti ja kaasa saab võtta brošüüre, mis annavad nõu pojengide kasvatamise kohta. “Tooksin välja just Itoh-tüüpi pojengid, mille on aretanud jaapanlane ning mis iseenesest on rohtsed pojengid, kuid käituvad nagu puispojengid. Need õitsevad kaks korda nii kaua kui tavalised pojengid ning nende ilusad dekoratiivsed lehed muudavad ka värvi,” rääkis Vartla.