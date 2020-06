Põhimaanteed võiksid olla betoonist

Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu juhatuse esimees ja aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein märkis, et pikka aega on olnud põhiargument Eestis betoonteede ehitamise vastu see, et meie liikluskoormused ja -sagedused ei ole jõudnud tasemele, mis muudaksid selle tehnoloogia kasumlikuks.