Haljala vallas läheb taas umbusaldamiseks

Avalduse väljavõttest selgub, et avalduse kirjutamise peamiseks põhjuseks on volikogu esimehe otsene valetamine avalikkusele ja valla elanikele. “Vello Väinsalu kinnitas maakonnalehes 27-ndal mail, et kõik vajalikud load ja kooskõlastused seoses Võsul Merisiili detailplaneeringualal toimuvate trasside ehitusega Mere tänava sulgemise kohta ajavahemikul 21. mai kuni 21. juuni on olemas. Teabenõuete vastused paraku seda ei kinnita,” seisab avalduses.