Tartu ülikoolis algas suvine sisseastumisperiood

"See õppeaasta lõppes teisiti ja võib juhtuda, et varasemast teisiti on mõni asi ka uuel õppeaastal," ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk. "Oleme paremini kui kunagi varem valmis e-õppeks, kuid loodame väga, et seda kevadises mahus siiski tegema ei pea ja saame keskenduda oma teistele tugevatele külgedele. Tartu ülikooli hinnatakse üleilmses võrdluses eriti kõrgelt just väikestes rühmades toimuva õppe ja e-õppe ning tippõppejõudude tõttu," rääkis õppeprorektor.